В России пройдут марши против политических репрессий Сегодня, 11:44 153 Цей матеріал також доступний українською Ella Vasilenko / Радио Свобода Поводом для проведения акции стали уголовные дела против двух женщин-активисток Ella Vasilenko / Радио Свобода

В воскресенье, 10 февраля, в Москве и других городах России пройдет акция Марш материнского гнева, направленная против политических репрессий.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Поводом для проведения акции стали уголовные дела против двух женщин-активисток - Анастасии Шевченко в Ростове-на-Дону и Лии Милушкиной в Пскове.

Требование организаторов - освободить женщин и всех политзаключенных.

Анастасия Шевченко - активистка движения Открытая Россия, женщину обвиняют в участии в деятельности нежелательной на территории России организации.

31 января, вскоре после того, как Шевченко была отправлена под домашний арест, умерла ее 17-летняя дочь, которая была тяжело больна.

«Умерла в реанимации, в которую Анастасию долго не пускали, ведь она находится под домашним арестом за свою гражданскую позицию. Сегодня преследования женщин, матерей за то, что они хотят лучшего будущего, лучшей организации государства и общества в нашей стране - стало обыденностью», - отмечают организаторы акции.

В Москве Марш материнского гнева не согласован, хотя активисты подали уведомление об акции в соответствии с законом.

Акции также запланированы в Петербурге, Екатеринбурге, Ярославле, Орле, Казани, Махачкале и других городах.

