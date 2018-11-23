В России продлили срок ареста экс-министру Рудьковскому

В пятницу, 23 ноября, Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для бывшего министра транспорта Украины и экс-депутата Верховной Рады Николая Рудьковского.

Как сообщает Интерфакс-Украина, обвиняемый российскими властями в нападении на посольство РФ в Киеве в 2014 году Рудьковский арестован до 27 января 2019 года.

Суд отклонил ходатайство защиты экс-депутата о залоге в 10 млн рублей.

Отмечается, что с 6 ноября Рудьковский находится на стационарной комплексной психиатрической экспертизе в институте им.Сербского.

Напомним, что 28 сентября в Москве был задержан и помещен под стражу бывший министр транспорта Украины Николай Рудьковский.

В России против него открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

По данным российского следствия, 14 июня 2014 года Рудьковский, "действуя в группе с другими лицами, принимал участие в порче имущества посольства России, которые в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания".

По словам адвокатов, Рудьковский признал, что бросил один камень в здание посольства, который в итоге не долетел, "под давлением толпы". Поэтому квалификацию "в составе группы", он отрицает.