В России ограбили бухгалтера немецкого консульства

Неизвестные ограбили в Екатеринбурге сотрудника консульства Германии.
Об этом со ссылкой на диппредставительство передает DW.
Как сообщается, потерпевший является гражданином Германии и работает в консульстве бухгалтером.
По имеющимся данным, инцидент произошел на выходе из бизнес-центра Высоцкий, куда недавно переехало представительство.
Также отмечается, что при себе у сотрудника дипмиссии было около двух миллионов рублей (более $30 тысяч).
Выхватив деньги, злоумышленник побежал к белому автомобилю, в котором его ожидал подельник.
При этом немец пытался его догнать, однако, когда увидел сообщника, вернулся к бизнес-центру.
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