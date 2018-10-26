26 октября 2018, пятница

В России ограбили бухгалтера немецкого консульства

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Злоумышленники похитили около двух миллионов рублей (иллюстрационное фото)
Фото: pxcheer.com

Злоумышленники похитили около двух миллионов рублей (иллюстрационное фото)

Неизвестные ограбили в Екатеринбурге сотрудника консульства Германии.

Об этом со ссылкой на диппредставительство передает DW.

Как сообщается, потерпевший является гражданином Германии и работает в консульстве бухгалтером.

По имеющимся данным, инцидент произошел на выходе из бизнес-центра Высоцкий, куда недавно переехало представительство.

Также отмечается, что при себе у сотрудника дипмиссии было около двух миллионов рублей (более $30 тысяч).

Выхватив деньги, злоумышленник побежал к белому автомобилю, в котором его ожидал подельник.

При этом немец пытался его догнать, однако, когда увидел сообщника, вернулся к бизнес-центру.

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