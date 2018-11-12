В России аварийно приземлился Boeing с пассажирами

Самолет российской авиакомпании Нордстар Boeing 737-800 совершил аварийную посадку в аэропорту Норильска.
Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, пишет Интерфакс.
По ее словам, самолет выполнял рейс Домодедово-Норильск.
"Во время захода на посадку в Норильске сработал датчик невыпуска закрылков, в связи с чем командир воздушного судна запросил аварийную посадку. Посадка прошла благополучно", - рассказала Горбунова.
Она уточнила, что на борту самолета находились 163 взрослых пассажира, 20 детей и шесть членов экипажа.
На этом Boeing должен был совершаться обратный рейс, но после инцидента его осматривают авиатехники. Пассажиров отправят на Москву регулярным рейсом Норильск-Сочи.
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