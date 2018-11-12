12 ноября 2018, понедельник

В России аварийно приземлился Boeing с пассажирами

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Самолет осматривают авиатехники
Фото: Samolety.org

Самолет осматривают авиатехники

Самолет российской авиакомпании Нордстар Boeing 737-800 совершил аварийную посадку в аэропорту Норильска.

Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, пишет Интерфакс.

По ее словам, самолет выполнял рейс Домодедово-Норильск.

"Во время захода на посадку в Норильске сработал датчик невыпуска закрылков, в связи с чем командир воздушного судна запросил аварийную посадку. Посадка прошла благополучно", - рассказала Горбунова.

Она уточнила, что на борту самолета находились 163 взрослых пассажира, 20 детей и шесть членов экипажа.

На этом Boeing должен был совершаться обратный рейс, но после инцидента его осматривают авиатехники. Пассажиров отправят на Москву регулярным рейсом Норильск-Сочи.

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