В России арестовали миллиардера Магомедова и его брата

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца миллиардера Зиявудина Магомедова по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей бюджетных средств, сообщает BBC.

Зиявудин Магомедов – владелец группы Сумма. Он занимает 63-ю строчку в списке самых богатых российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Его состояние журнал оценивает в 1,4 млрд долларов, а его старшего брата Магомеда - в 450 млн.

Вместе с ним суд арестовал его брата Магомеда Магомедова, а также Артура Максидова, главу одной из компаний, которая входит в группу Сумма. Еще двое подозреваемых находятся в розыске в ОАЭ.

Следствие считает, что Зиявудин и Магомед Магомедовы перевели 2,5 млрд рублей бюджетных средств на счета офшорных компаний. Максидову вменяют хищение 669 млн рублей. Речь может идти о хищении при строительстве стадиона Арена Балтика, отмечает BBC.

По данным следствия, Магомедовы планировали покинуть страну и вылететь в Майами на частном самолете.

"Брат не имеет отношения к группе Сумма. Предъявленные обвинения не выдерживают критики с точки зрения здравой логики", - заявил в суде Зиявудин Магомедов, предложив "собрать деньги" для возмещения ущерба.

Защита приобщила к материалам личные благодарности Зиявудину от Владимира Путина, мэра Москвы Собянина, а также благодарности Магомеду от патриарха и Российского географического общества.

Компания Глобалэлектросервис, которая входит в группу Сумма, получила от властей строительный подряд на подготовку участка площадью 22 га для строительства стадиона Арена Балтика в Калининграде к чемпионату мира по футболу.

Смотрите также Российский олигарх Дерипаска подал в суд на "девушку с яхты" после расследования Навального

Уголовные дела в отношении братьев Магомедовых и Артура Максидова возбуждены по статьям 159 (мошенничество, до 10 лет лишения свободы) и 210 (организация преступного сообщества, до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение) УК РФ, а братьям Магомедовым вменяют еще статью 160 (присвоение или растрата).