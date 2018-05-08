В Риме загорелся второй за день автобус

В пригороде Рима загорелся еще один автобус

Во вторник, 8 мая, в пригороде Рима загорелся школьный автобус местной транспортной компании Atac.

Как сообщает Reuters, это второй за день инцидент с автобусом Atac в Риме.

По предварительным данным возгорание было вызвано механическими неполадками в автобусе. В результате инцидента никто не пострадал – все пассажиры и водитель успели эвакуироваться.

Таким образом, количество пожаров на транспорте в Риме возросло до десяти с начала года. В 2017 году сгорели около 20 автобусов Atac.

Напомним, что ранее 8 мая в центре Рима загорелся, а затем взорвался автобус Atac. В результате пострадала женщина, которая находилась в магазине рядом.

Пожары в автобусах в Риме стали частым явлением из-за плачевного состояния транспортной инфраструктуры.