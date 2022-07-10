В Госдуме РФ предлагают переименовать «президента» России в «правителя»

10 июля, 23:20
В России предлагают заменить термин «президент» на «правитель» (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

В России предлагают заменить термин «президент» на «правитель» (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Фракция ЛДПР (которую ранее возглавлял Владимир Жириновский) в госдуме РФ предложила заменить термин «президент России» на «правитель» или «глава государства».

Об этом пишет российское государственное пропагандистское агентство РИА Новости.

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«Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин "президент" в значении главы исполнительной власти впервые использовался только в конце XVIII ст. в США, и гораздо позже расползся по всему миру. В нашей стране, по историческим меркам, это вообще новое слово, и пока оно не укоренилось окончательно, его можно спокойно заменить», — заявили во фракции.

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Авторы инициативы считают, что «глава государства» или «правитель» — термин более понятный для русского уха.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Владимир Путин Кремль Госдума РФ Диктатура Режим Путина Война России против Украины

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