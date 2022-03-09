Россиянин сжег военкомат, чтобы сорвать мобилизацию ВС РФ — видео 9 марта, 11:32 Цей матеріал також доступний українською Мужчина решил уничтожить архив с личными данными резервистов-призывников (Фото:Скриншот видео Basta/Telegram)

В Луховицах Московской области россиянин сжег местный военкомат, чтобы сорвать мобилизацию ВС РФ, которую кремлевский режим проводит под видом «учебных сборов».

Видео диверсии обнародовал Telegram-канал Basta.

«Россиянин раскрасил ворота местного военкомата в цвета государственного флага Украины и написал: „Я не пойду убивать братьев“. После чего он перелез через забор и забросил в окна здания коктейли Молотова, что вызвало пожар.Таким образом молодой человек попытался уничтожить архив с личными данными резервистов-призывников, которых могут послать на войну в Украину», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что мужчина «призвал сограждан совершать такие же активные и радикальные действия, поскольку уличные протесты не приносят желаемого результата».

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