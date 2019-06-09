В результате стрельбы в Оттаве погиб канадский музыкант
В результате стрельбы, которую открыл неизвестный в центре канадского города Оттава, погиб музыкант Маркленд Энтони Кемпбелл.
Об этом сообщает CTV News.
Сообщается, что инцидент произошел 7 июня в районе рынка Байоурд. Мужчина, открывший стрельбу, покинул место преступления. Он был задержан полицией на следующий день.
Маркленд Энтони Кемпбелл был госпитализирован, но умер из-за полученного ранения.
Кемпбеллу был 41 год. Он был участником группы Halfsizegiants.