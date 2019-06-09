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В результате стрельбы в Оттаве погиб канадский музыкант

Сегодня, 04:08
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В результате стрельбы в Оттаве погиб канадский музыкант - фото

CTV News

Стрельба произошла на рынке Байуорд

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный в центре канадского города Оттава, погиб музыкант Маркленд Энтони Кемпбелл.

Об этом сообщает CTV News.

Сообщается, что инцидент произошел 7 июня в районе рынка Байоурд. Мужчина, открывший стрельбу, покинул место преступления. Он был задержан полицией на следующий день.

Маркленд Энтони Кемпбелл был госпитализирован, но умер из-за полученного ранения.

Кемпбеллу был 41 год. Он был участником группы Halfsizegiants.

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Теги:   Музыкант Оттава Стрельба Канада

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