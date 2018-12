В результате двойного теракта в Могадишо погибли 15 человек Сегодня, 12:26 11 Цей матеріал також доступний українською Взрывы произошли в районе президентского дворца Фото: Hon Jacfar Mohamed/Twitter

В субботу, 22 декабря, в столице Сомали Могадишо прогремели сразу два взрыва.

Об этом со ссылкой на местную полицию передает DW.

"Пока мы знаем, что 15 человек погибли в результате нападений", - заявили в ведомстве, отметив, что число жертв может возрасти.

Кроме того, в результате теракта есть также и раненные, однако их количество на данное время не известно.

Breaking: 2nd explosion in the last hour has occurred in the city center of Mogadishu, Somalia. pic.twitter.com/r9Twhktwkg — Jeffrey Porter (@JeffreyPorterPM) 22 декабря 2018 г.

At least three dead after car bomb explosion in central Mogadishu, source. Based on video, photos from the scene of the explosion, it appears the explosion happened in an area between the national theatre, Hawo Tako, national museum and Hooyooyinka. (Video credit @somali_online) pic.twitter.com/kuDpwp8Xcr — Harun Maruf (@HarunMaruf) 22 декабря 2018 г.

Как сообщается, взрывные устройства привели в действия террористы-смертники.

Первый из них подорвал себя на контрольно-пропускном пункте в 400 метрах от президентского дворца, а второй неподалеку.

2 car bombs rock Mogadishu. The first explosion occurred near the National Theatre killing at least 5 according to sources (left photo). The 2nd explosion occurred near the tomb of the unknown soldier, a man parked the car followed by explosion, unclear if bomber died (right). pic.twitter.com/NGk8nECob0 — Harun Maruf (@HarunMaruf) 22 декабря 2018 г.

Ответственность за теракты взяла на себя группировка Аш-Шабаб.