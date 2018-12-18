В правительстве Чехии запретили использовать смартфоны Huawei Сегодня, 22:03 705 Цей матеріал також доступний українською Телефоны Huawei попали в немилость правительства Чехии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш запретил сотрудникам администрации правительства использовать мобильные телефоны китайской компании Huawei.

Аналогичный запрет намерены ввести в Министерстве промышленности и торговли страны, передает Радио Прага.

Правительство Чехии вводит запрет на использование китайских смартфонов из-за заявления Национального института по вопросам кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB).

Эксперт NÚKIB пришли к выводу, что аппаратное и программное обеспечение Huawei и ZTE "представляет угрозу для национальной безопасности и непригодно для обмена конфиденциальной информацией".

Напомним, что президент США Дональд Трамп также запретил использование смартфонов китайских брендов в Белом доме и других правительственных учреждениях.

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