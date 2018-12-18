В правительстве Чехии запретили использовать смартфоны Huawei
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш запретил сотрудникам администрации правительства использовать мобильные телефоны китайской компании Huawei.
Аналогичный запрет намерены ввести в Министерстве промышленности и торговли страны, передает Радио Прага.
Правительство Чехии вводит запрет на использование китайских смартфонов из-за заявления Национального института по вопросам кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB).
Эксперт NÚKIB пришли к выводу, что аппаратное и программное обеспечение Huawei и ZTE "представляет угрозу для национальной безопасности и непригодно для обмена конфиденциальной информацией".
Напомним, что президент США Дональд Трамп также запретил использование смартфонов китайских брендов в Белом доме и других правительственных учреждениях.
Заговор на заговоре. Зачем США пугает всех китайскими шпионами и запрещает Huawei и ZTE