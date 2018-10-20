20 октября 2018, суббота

В посольстве Украины в США разоблачили попытку провокации

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От имени посла Валерия Чалого были отправлены
Фото: Пресс-служба АП

От имени посла Валерия Чалого были отправлены "запросы" к губернаторам США

В посольстве Украины в США разоблачили подготовку провокации, которая должна была быть осуществлена ​​"с целью нанесения вреда двусторонним украинско-американским отношениям".

Об этом сообщает пресс-служба посольства в Facebook.

"В частности, стало известно, что от имени посла Украины в США Валерия Чалого поступили "запросы" к губернаторам США о проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины", - сказано в сообщении.

В посольстве не исключают, что "соответствующие материалы подставных разговоров появятся в информационном пространстве и их будут использовать для провокаций или с целью нанесения вреда двусторонним украинско-американским отношениям".

Ведомство отмечает, что стоит быть бдительными к информации, полученной из непроверенных источников и в дальнейшем держать связь только с официальными представителями посольства Украины в Вашингтоне.

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