В посольстве Украины в США разоблачили попытку провокации

В посольстве Украины в США разоблачили подготовку провокации, которая должна была быть осуществлена "с целью нанесения вреда двусторонним украинско-американским отношениям".
Об этом сообщает пресс-служба посольства в Facebook.
"В частности, стало известно, что от имени посла Украины в США Валерия Чалого поступили "запросы" к губернаторам США о проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины", - сказано в сообщении.
В посольстве не исключают, что "соответствующие материалы подставных разговоров появятся в информационном пространстве и их будут использовать для провокаций или с целью нанесения вреда двусторонним украинско-американским отношениям".
Ведомство отмечает, что стоит быть бдительными к информации, полученной из непроверенных источников и в дальнейшем держать связь только с официальными представителями посольства Украины в Вашингтоне.
Смотрите также
Журнал Новое Время №38
Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».Читать журнал онлайн
Комментарии
Правила комментирования