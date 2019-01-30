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В Польше суд на три месяца арестовал представителя Минобороны

Сегодня, 22:26
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pixabay.com

Суд решил арестовать чиновника

В Польше суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о трехмесячном аресте экс-пресс-секретаря Минобороны Бартоломея М, сообщает RMFFM.

Против Бартоломея М. и бывшей сотрудницы Минобороны Агнешки М выдвинули обвинения в превышении служебных полномочий и действиях, которые нанесли ущерб Польской группе вооружений в размере почти 500 тысяч злотых.

Кроме бывшего пресс-секретаря, на три месяца арестованы трое бывших работников Польской группы вооружений.

Напомним, бывший пресс-секретарь Минобороны Бартоломей М. (фамилия не разглашается - ред) экс-депутат и еще несколько бывших чиновников были задержаны 28 января по подозрению в коррупции.

Теги:   Коррупция Польша

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