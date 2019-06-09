В Польше столкнулись семь автомобилей, шесть погибших Сегодня, 21:19 Цей матеріал також доступний українською tvn24. pl tvn24. pl

На северо-западе Польши на автомагистрали A6 столкнулись семь автомобилей и погибли шесть человек.

Об этом сообщает местное издание tvn24.pl.

Еще 16 человек пострадали, четверо из них госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло после 14 часов (по киевскому времени). С грузовиком столкнулись шесть легковых автомобилей, из-за чего несколько автомобилей загорелись. После тушения огня спасатели на месте ДТП обнаружили тела шестерых погибших.

Дорога в районе столкновения полностью заблокирована. Причины ДТП устанавливает местная прокуратура.



