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В Польше столкнулись семь автомобилей, шесть погибших

Сегодня, 21:19
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В Польше столкнулись семь автомобилей, шесть погибших - фото

tvn24. pl

На северо-западе Польши на автомагистрали A6 столкнулись семь автомобилей и погибли шесть человек.

Об этом сообщает местное издание tvn24.pl.

Еще 16 человек пострадали, четверо из них госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло после 14 часов (по киевскому времени). С грузовиком столкнулись шесть легковых автомобилей, из-за чего несколько автомобилей загорелись. После тушения огня спасатели на месте ДТП обнаружили тела шестерых погибших.

Дорога в районе столкновения полностью заблокирована. Причины ДТП устанавливает местная прокуратура.

Теги:   ДТП Польша

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