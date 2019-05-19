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В Польше прошла масштабная акция против евроскептиков

19 мая, 09:16
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В Польше прошла масштабная акция против евроскептиков - фото

REUTERS/Kacper Pempel

В акции принял участие глава Евросовета Дональд Туск

В Польше тысячи людей вышли на улицы Варшавы, чтобы поддержать идею единой Европы накануне выборов в Европарламент.

Как сообщает DW, в акции принимал участие глава Европейского совета Дональд Туск, который призвал своих соотечественников к борьбе с евроскептиками.

«У вас нет иного выбора… Вы не можете отдать в их руки будущее ваших детей и внуков», — заявил политик, подразумевая правоконсервативную правящую партию Польши Право и справедливость (ПиС), которую в Брюсселе обвиняют в отступлении от общеевропейских ценностей.

Демонстрация в защиту идеи единой Европы была организована блоком Европейская коалиция, созданным польской оппозицией с целью противостоять националистической политике правящей партии Право и справедливость.

По разным данным, количество участников данной акции составило от 7 до 45 тысяч человек.

Активисты несли по улицам Варшавы польские флаги и флаг Евросоюза и выкрикивали лозунги «Свобода, равенство, демократия», «Мы хотим Европу» и «Мы победим».

Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.

Теги:   Евроскептики Европарламент Дональд Туск Польша

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