В Польше прошла масштабная акция против евроскептиков
В Польше тысячи людей вышли на улицы Варшавы, чтобы поддержать идею единой Европы накануне выборов в Европарламент.
Как сообщает DW, в акции принимал участие глава Европейского совета Дональд Туск, который призвал своих соотечественников к борьбе с евроскептиками.
«У вас нет иного выбора… Вы не можете отдать в их руки будущее ваших детей и внуков», — заявил политик, подразумевая правоконсервативную правящую партию Польши Право и справедливость (ПиС), которую в Брюсселе обвиняют в отступлении от общеевропейских ценностей.
Демонстрация в защиту идеи единой Европы была организована блоком Европейская коалиция, созданным польской оппозицией с целью противостоять националистической политике правящей партии Право и справедливость.
По разным данным, количество участников данной акции составило от 7 до 45 тысяч человек.
Активисты несли по улицам Варшавы польские флаги и флаг Евросоюза и выкрикивали лозунги «Свобода, равенство, демократия», «Мы хотим Европу» и «Мы победим».
Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.