В Польше обнаружили тоннель под забором на границе с Беларусью
Тоннель в Польше на границе с Беларусью (Фото: Marcin Kierwiński /X)
Пограничники Подляшья нашли тоннель под заграждением на границе с Беларусью. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский в пятницу, 17 октября.
По его словам, тоннель начинался на белорусской территории и доходил почти до Польши — заканчивался примерно в 20 метрах от линии границы.
«Благодаря современным электронным системам на барьере польско-белорусская граница эффективно защищена», — подчеркнул Кервинский.
Он добавил, что система мониторинга позволяет фиксировать любые попытки пересечения или повреждения пограничных укреплений в режиме реального времени.
Начиная с полуночи 12 сентября Польша прекратила движение через все пограничные переходы с Беларусью в ответ на начало совместных российско-белорусских военных учений Запад-2025. Премьер-министр страны Дональд Туск отмечал, что эти маневры носят агрессивный характер и представляют угрозу для Польши.
Были заблокированы автомобильное движение на переходах Тересполь-Брест для легковых авто и Кукурики-Козловичи для грузовиков, а также закрыты три железнодорожных перехода для грузовых перевозок.