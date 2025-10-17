В Польше обнаружили тоннель под забором на границе с Беларусью

17 октября, 18:16
Тоннель в Польше на границе с Беларусью (Фото: Marcin Kierwiński /X)

Пограничники Подляшья нашли тоннель под заграждением на границе с Беларусью. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский в пятницу, 17 октября.

По его словам, тоннель начинался на белорусской территории и доходил почти до Польши — заканчивался примерно в 20 метрах от линии границы.

«Благодаря современным электронным системам на барьере польско-белорусская граница эффективно защищена», — подчеркнул Кервинский.

Marcin Kierwiński / X
Фото: Marcin Kierwiński / X

Он добавил, что система мониторинга позволяет фиксировать любые попытки пересечения или повреждения пограничных укреплений в режиме реального времени.

Начиная с полуночи 12 сентября Польша прекратила движение через все пограничные переходы с Беларусью в ответ на начало совместных российско-белорусских военных учений Запад-2025. Премьер-министр страны Дональд Туск отмечал, что эти маневры носят агрессивный характер и представляют угрозу для Польши.

Были заблокированы автомобильное движение на переходах Тересполь-Брест для легковых авто и Кукурики-Козловичи для грузовиков, а также закрыты три железнодорожных перехода для грузовых перевозок.

