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В Петербурге задержали украинского кикбоксера – СМИ

Сегодня, 09:39
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Скрин видео Bukovel free-fight Cup/Youtube

Вадим Оленчик находился в международном розыске с 2017 года

В российском Санкт-Петербурге задержали украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Оленчик находился в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.

По данным агентства, Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному району Петербурга.

Собеседник агентства также утверждает, что правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании.

Вадим Оленчик находится в международном розыске с конца 2017 года.

Теги:   Санкт-Петербург Россия

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