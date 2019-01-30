В Петербурге задержали украинского кикбоксера – СМИ Сегодня, 09:39 1679 Цей матеріал також доступний українською Скрин видео Bukovel free-fight Cup/Youtube Вадим Оленчик находился в международном розыске с 2017 года Скрин видео Bukovel free-fight Cup/Youtube

В российском Санкт-Петербурге задержали украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Оленчик находился в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.



По данным агентства, Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному району Петербурга.

Собеседник агентства также утверждает, что правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании.

Вадим Оленчик находится в международном розыске с конца 2017 года.