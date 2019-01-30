В Петербурге задержали украинского кикбоксера – СМИ
Сегодня, 09:39
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В российском Санкт-Петербурге задержали украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что Оленчик находился в международном розыске по делу об убийстве
и угоне автомобиля в Киеве.
По данным агентства, Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному району Петербурга.
Собеседник агентства также утверждает, что правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании.
Вадим Оленчик находится в международном розыске с конца 2017 года.