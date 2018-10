Пентагон получил две посылки с рицином

В Министерство обороны США были отправлены по меньшей мере две посылки, содержащие высокотоксичное вещество рицин, сообщает Fox News со ссылкой на заявление представителя ведомства.

"По меньшей мере две посылки, предположительно содержащие рицин, были отправлены в Пентагон", - говорится в сообщении.

В сообщении указано, что подозрительные письма не были доставлены в здание Пентагона. Посылки с рицином были доставлены в офис почтовой службы Пентагона, расположенный в соседнем здании.

"В понедельник [офицеры безопасности] Пентагона обнаружили подозрительное вещество во время досмотра почтовой корреспонденции на удаленном объекте Пентагона. Конверты были изъяты ФБР этим утром для дальнейшего анализа", - сообщил корреспондент издания.

Отмечается, что все полученные вчера письма и посылки поместили в карантин и, они не представляет угрозу для персонала Пентагона.

Pentagon Ricin UPDATE: "On Monday, Pentagon [Police] detected a suspicious substance during mail screening at the Pentagon's remote screening facility. The envelopes were taken by the FBI this morning for further analysis..." (1/2)