В Пакистане террорист-смертник взорвал военный конвой возле границы с Афганистаном, погибли 16 человек

В Пакистане террорист смертник взорвал военный конвой, в результате чего погибли 16 человек (Фото: REUTERS/Faisal Mahmood)

В субботу, 28 июня, в Пакистане террорист-смертник совершил нападение на военный конвой у границы с Афганистаном, в результате чего погибли 16 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей местных властей и службы безопасности.

Предположительно нападение было организовано группой пакистанских талибов.

Агентство Reuters пишет, что террорист находился в автомобиле, начиненном взрывчаткой. Конвой двигался в районе Мир Али в округе Северный Вазиристан.

По данным агентства, погибло 13 солдат, еще около 10 были ранены, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Отмечается, что местные жители видели много дыма, который поднимался с места происшествия, с большого расстояния, что свидетельствует о больших масштабах взрыва.

Один из жителей рассказал, что слышал звон в стеклах в соседних домах, некоторые крыши обвалились.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

В округе Северный Вазиристан практически бездействуют пакистанские власти, за счет чего он уже длительное время служит безопасным укрытием для исламистских боевых группировок по обе стороны границы.

По данным Исламабада, боевики используют территорию Афганистана для размещения тренировочных лагерей, откуда впоследствии организовывают атаки внутри Пакистана. В то же время Талибан отрицает эти обвинения и настаивает, что вопрос терроризма — это внутренняя проблема самого Пакистана.

Одной из самых активных группировок остается Техрик-е-Талибан Пакистан (ТТП) — объединение нескольких радикальных исламистских групп. Они ведут вооруженную борьбу против пакистанского государства, стремясь свергнуть действующее правительство и установить собственную систему исламистского управления.

Основной мишенью талибов остается пакистанская армия, которая за последние годы неоднократно проводила масштабные военные операции против боевиков в регионе.