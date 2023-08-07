В Пакистане сошел с рельсов поезд: 30 человек погибли, более 100 раненых 7 августа, 03:34 Катастрофа произошла возле станции Сахара (Фото:REUTERS/Yasir Rajput)

В воскресенье, 6 августа, на юге Пакистана сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате катастрофы погибли 30 человек, 100 получили ранения.

Об этом сообщает ВВС.



Примерно в 275 километрах от крупнейшего города Карачи вблизи станции Сахара с рельсов сошли несколько вагонов поезда Hazara Express.

Министр железной дороги Пакистана Саад Рафик заявил, что предварительное расследование показало, что поезд двигался с нормальной скоростью.

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В главных больницах Навабшаха и соседних районов провинции Синд объявлено чрезвычайное положение. Железнодорожное сообщение в регионе приостановили.

Фото: REUTERS/Yasir Rajput