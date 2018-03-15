В Пакистане прогремел взрыв, погибли девять человек

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По данным правоохранителей, это была прицельная атака
Фото: Ammara Ahmad via Twitter

По данным правоохранителей, это была прицельная атака

В пакистанском городе Лахор в результате взрыва погибли девять человек, десятки получили ранения, сообщает местное издание Geo News.

По данным спасателей, ранения получили по меньшей мере 25 человек, в том числе 13 сотрудников полиции. Среди погибших - пятеро правоохранителей.

Согласно сообщению, взрыв произошел на окраине города возле полицейского участка.

По словам старшего сотрудника полиции, объектом нападения был полицейский состав, поскольку взрыв произошел вблизи контрольно-пропускного пункта и рядом с машиной заместителя начальника полиции. Правоохранители рассматривают две версии случившегося: атака смертника и предварительная закладка взрывного устройства.

Напомним, 3 февраля, в Пакистане террорист-смертник подорвал себя у военной базы, погибли 11 солдат.

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