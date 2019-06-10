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В Пакистане арестовали экс-президента по делу о коррупции

Сегодня, 17:50
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В Пакистане арестовали экс-президента по делу о коррупции - фото

REUTERS/Faisal Mahmood

Асиф Али Зардари

В Пакистане арестовали бывшего президента страны, сопредседателя оппозиционной Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает BBC.

По данным антикоррупционных органов Пакистана, Зардари был арестован в его резиденции в столице после того, как суд отклонил его ходатайство о продлении залога по делу об отмывании денег.

Верховный суд в Исламабаде отклонил не только заявление о залога Зардари, но и его сестры — Фариль Талпур. Ордер на арест последней пока не выдан.

Зардари и Талпур обвиняются в пересчете около миллиона долларов с их частной компании через фальшивые банковские счета. Оба обвинения отвергают.

Зардари занимал должность президента Пакистана в 2008—2013 годах после свержения Первеза Мушаррафа.

Теги:   Коррупция Пакистан

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