В Пакистане арестовали экс-президента по делу о коррупции Сегодня, 17:50 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Faisal Mahmood Асиф Али Зардари REUTERS/Faisal Mahmood

В Пакистане арестовали бывшего президента страны, сопредседателя оппозиционной Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает BBC.

По данным антикоррупционных органов Пакистана, Зардари был арестован в его резиденции в столице после того, как суд отклонил его ходатайство о продлении залога по делу об отмывании денег.

Верховный суд в Исламабаде отклонил не только заявление о залога Зардари, но и его сестры — Фариль Талпур. Ордер на арест последней пока не выдан.

Зардари и Талпур обвиняются в пересчете около миллиона долларов с их частной компании через фальшивые банковские счета. Оба обвинения отвергают.

Зардари занимал должность президента Пакистана в 2008—2013 годах после свержения Первеза Мушаррафа.