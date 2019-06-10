В Пакистане арестовали экс-президента по делу о коррупции
В Пакистане арестовали бывшего президента страны, сопредседателя оппозиционной Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари по обвинению в коррупции.
Об этом сообщает BBC.
По данным антикоррупционных органов Пакистана, Зардари был арестован в его резиденции в столице после того, как суд отклонил его ходатайство о продлении залога по делу об отмывании денег.
Верховный суд в Исламабаде отклонил не только заявление о залога Зардари, но и его сестры — Фариль Талпур. Ордер на арест последней пока не выдан.
Зардари и Талпур обвиняются в пересчете около миллиона долларов с их частной компании через фальшивые банковские счета. Оба обвинения отвергают.
Зардари занимал должность президента Пакистана в 2008—2013 годах после свержения Первеза Мушаррафа.