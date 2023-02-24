В Осло за драку у бара задержали бывшего командира «ПВК Вагнера» Андрея Медведева 24 февраля, 22:25 Андрей Медведев (Фото:Скриншот/YouTube/Гулагу-нет Официальный канал)

В столице Норвегии, в Осло задержали 26-летнего Андрея Медведева, бывшего командира из ПВК Вагнера. Ему предъявлены обвинения в насилии.

Об этом сообщает TV2.

Речь идет об инциденте у паба Andy’s в Осло в ночь на 22 февраля. По данным полиции, Андрей Медведев вел себя агрессивно и сражался с другим клиентом заведения.

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Его адвокат процитировал своего подзащитного: «После употребления алкоголя в городе произошло недоразумение». Прокурор заявил, что бывший «вагнеровец» ударил ногой офицеров полиции, поэтому его также обвиняют в насилии в отношении государственного служащего.

Медведева отпустили 22 февраля, после допроса об инциденте. На допросе он дал показания, но не признал себя виновным.