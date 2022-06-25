В Осло в гей-баре открыли стрельбу, погибли два человека, 21 — ранен 25 июня, 10:49 Цей матеріал також доступний українською Полиция расследует стрельбу в Осло как теракт (Фото:Javad Parsa/NTB/via REUTERS)

В центре столицы Норвегии Осло в результате стрельбы в ночном клубе и на близлежащих улицах погибли два человека, 21 человек ранен.

Об этом сообщает ВВС.

Полиция расследует происшествие как террористический акт.

Около 01:00 по местному времени велась стрельба в трех местах, включая гей-бар. Подозреваемый задержан, у него изъято две единицы оружия. Инцидент произошел в популярном гей-баре London Pub, а также возле джаз-клуба Herr Nilsen и ресторана.

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал стрельбу «ужасным и глубоко шокирующим нападением на невинных людей».

Также сообщается, что в Осло отменили ежегодный ЛГБТ-прайд, который должен был состояться в субботу.



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