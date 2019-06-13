В Оманском заливе, возможно, атакованы два танкера Сегодня, 14:43 партнерство с DW 2019 DW.COM, Deutsche Welle Два танкера загорелись, предположительно, в результате нападения 2019 DW.COM, Deutsche Welle

Два нефтяных танкера загорелись, вероятно, после нападения поблизости от Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы. По информации иранского агентства IRNA, один из них затонул.

В Оманском заливе, близ Ормузского пролива, два танкера загорелись, предположительно, в результате нападения. Гамбургская судоходная компания Bernhard Schulte Shipmanagement сообщила в четверг, 13 июня, что принадлежащий ей танкер Kokuka Courageous поврежден при нападении. Судно эвакуировано, один из 21 члена команды получил легкое ранение, заявил представитель Bernhard Schulte.

Второй из пострадавших нефтетанкеров Front Altair, который ходит под флагом Маршалловых островов, принадлежит норвежской компании Frontline. Предположительно, возле побережья Объединенных Арабских Эмиратов в него попала торпеда. По данным агентства Reuters, которое ссылается на неназванный информированный источник, судно могло быть повреждено в результате взрыва морской мины. Ведомство морского судоходства Норвегии сообщило о трех взрывах на борту танкера.

Ответственность за ЧП с танкерами пока никто не взял

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент, нет также достоверных сведений о том, как именно были атакованы суда. Иранское информагентство IRNA передает, что 44 моряка с обоих танкеров были приняты на борт иранским судном, которое доставило их в один из портов Исламской Республики. IRNA указывает, что один из поврежденных нефтетанкеров затонул.

Представитель базирующегося в Бахрейне Пятого флота ВМС США сообщил, что американские военные получили два сигнала бедствия и оказали помощь на месте.

По данным японского министерства торговли, оба судна перевозили груз, связанный с Японией. Премьер-министр страны Синдзо Абэ завершает 13 июня двухдневный визит в Иран.

В середине мая у берегов ОАЭ были атакованы четыре нефтяных танкера. Саудовская Аравия возложила ответственность за нападения на Иран и поддерживаемые им силы. Тегеран отвергает обвинения.

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