В Омане женщинам впервые разрешили водить такси

Таксистами в Омане смогут работать не только мужчины

С 1 марта правительство Омана разрешило женщинам водить такси.

Как сообщает Gulf News, машины с женщинами за рулем будут отличаться по цвету. В их распоряжении – розовые, голубые или белые авто.

Решение правительства положительно оценили и мужчины-таксисты. По их словам, женщины будут чувствовать себя в безопасности, если к месту назначения их так же будет везти женщина.

Кроме того, это не скажется на конкуренции с мужчинами-таксистами. По словам одного из работников индустрии, его клиенты в большинстве случаев мужчины.

Отмечается также, что с 1 марта в Омане повысили штрафы за нарушение правил дорожного движения.