В окружении Путина начался раскол — Центр противодействия дезинформации

5 марта, 18:10
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Путин (Фото:Getty Images)

Путин (Фото:Getty Images)

В окружении президента РФ Владимира Путина начался раскол, российские олигархи начинают осуждать российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

«Западные санкции против российской элиты, которая, как известно, составляет фундамент кремлевской власти, поколебали веру российских олигархов в своего идола. Сейчас уже шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд публично выступили против российской агрессии по отношению к Украине. Состояние российских миллиардеров уменьшилось за неделю войны почти на $40 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечено, что заявления сделали владелец Новатек Леонид Михельсон, основатель Русала Олег Дерипаска, владелец Лукойл Вагит Алекперов, глава Альфа Групп Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.

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«Но резче всего высказался известный банкир Олег Тиньков: „Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну“», — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Владимир Путин Санкции против России Война России против Украины

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