В одном из торговых центров Минска обвалился потолок

В белоруской столице Минске в торговом центре Арена-Сити обвалился потолок, в результате чего пострадала девушка.

Как сообщает Наша Ніва, на месте происшествия работают спасатели.

Корреспондент издания который стал очевидцем событий, сообщает, что одну девушку вынесли на руках, но она в сознании. Вторую завалило так, что она оказалась под скамейкой, но в результате смогла уйти на своих ногах.

Пострадали магазин цветов и салон мобильной связи Велком.