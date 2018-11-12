12 ноября 2018, понедельник

В одном из торговых центров Минска обвалился потолок

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В минском торговом центре Арена-Сити обвалился потолок

В минском торговом центре Арена-Сити обвалился потолок

В белоруской столице Минске в торговом центре Арена-Сити обвалился потолок, в результате чего пострадала девушка.

Как сообщает Наша Ніва, на месте происшествия работают спасатели.

Корреспондент издания который стал очевидцем событий, сообщает, что одну девушку вынесли на руках, но она в сознании. Вторую завалило так, что она оказалась под скамейкой, но в результате смогла уйти на своих ногах.

Пострадали магазин цветов и салон мобильной связи Велком.

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