В ОБСЕ отреагировали на блокировку Telegram в России

Решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России вызывает глубокое беспокойство, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

По его словам, такое решение российского суда "мешает компаниям, обеспечивающим работу интернета, играть важную роль в содействии реализации права на свободу слова".

Дезир призвал власти РФ пересмотреть решение о блокировке и "создать благоприятные условия для свободного, независимого и разнообразного информационного пространства".

Напомним, 13 апреля судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановила заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Сооснователь мессенджера Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании.