В Нью-Йорке вертолет врезался в здание Сегодня, 21:26 Цей матеріал також доступний українською скрин видео Breaking911/Twitter скрин видео Breaking911/Twitter

В понедельник, 10 июня, в Нью-Йорке вертолет врезался в здание в центре Манхэттена.

Об этом сообщает AP со ссылкой на пожарную службу.

Инцидент произошло около 2 часов дня в районе 51-й улицы и Седьмой авеню.

ABC News со ссылкой на полицию и пожарных сообщает, что в результате крушения погиб один человек.

По данным полицейского управления Нью-Йорка, вертолет упал на крышу здания во время жесткой посадки. После крушения вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован.