Наталья Кадя
Секрет гениальных идей. Как работает наш мозг
Александр Пасховер
Что не так с кулинарной библией СССР?
Гордон Браун
Есть ли жизнь после Brexit?
Олег Шама
Стыд Филарета и не только его
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В Нью-Йорке вертолет врезался в здание

Сегодня, 21:26
Цей матеріал також доступний українською
В Нью-Йорке вертолет врезался в здание - фото

скрин видео Breaking911/Twitter

В понедельник, 10 июня, в Нью-Йорке вертолет врезался в здание в центре Манхэттена.

Об этом сообщает AP со ссылкой на пожарную службу.

Инцидент произошло около 2 часов дня в районе 51-й улицы и Седьмой авеню.

ABC News со ссылкой на полицию и пожарных сообщает, что в результате крушения погиб один человек.

По данным полицейского управления Нью-Йорка, вертолет упал на крышу здания во время жесткой посадки. После крушения вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован.

Теги:   Вертолет Нью-Йорк

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 19:07

img
Кризис в Молдове: Администрация президента Украины готовит заявление
Экономика

Сегодня, 10:18

img
Торговая война США и Китая может обойтись мировому ВВП в $445 млрд — Лагард
Политика

Сегодня, 12:59

img
Партия Зеленского. Что известно о первой десятке Слуги народа и самых спорных ее кандидатах

Выбор редакции

Экономика

Сегодня, 09:23

img
Водка по 100 грн. Кто проиграет от повышения минимальных розничных цен на алкоголь
События

Сегодня, 14:02

img
Химикаты в реке Рось. Что произошло и есть ли опасность
Политика

Сегодня, 16:22

img
Вакарчук и его команда. Чем известны участники первой десятки партии Голос

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться