Возвращались со свадьбы на лодке. В Нигерии утонули 50 человек 14 июня, 03:56 Пассажирами лодки были люди из пяти сел (иллюстративное фото) (Фото:Idowu Emmanuel/unsplash)

На севере центрального региона Нигерии перевернулась перегруженная лодка. По меньшей мере 50 человек утонули.

Об этом сообщает Reuters.



Местные жители рассказали, что деревянная лодка перевернулась, когда переправляла людей после свадебной церемонии из штата Нигер в Кварру.

В Правительстве штата Кварра заявили, что пассажирами лодки были люди из пяти сел. Усилия по спасению возможных уцелевших все еще продолжаются.

Видео дня

Отмечается, что нигерийцы предпочитают лодки для передвижения из-за опасений вооруженных банд, похищающих людей.