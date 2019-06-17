В Нигерии террористы-смертники убили 30 людей Сегодня, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Flickr/jbdodane Нигерия Flickr/jbdodane

Три террориста-смертника совершили теракт на северо-востоке Нигерии, в результате взрыва погибли 30 человек, еще 39 людей получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

Один из смертников взорвал свое взрывное устройство возле кинотеатра, где собрались футбольные фанаты, чтобы посмотреть матч.

По словам Белло Дамбатты, руководителя спасательной команды Государственных чрезвычайных операций, в результате этого взрыва погибли не менее 24 человек.

В нескольких километрах от зала еще две женщины-смертницы взорвали себя, убив еще шесть человек и ранив 17 других.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.