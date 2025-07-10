Нидерландец сливал России данные по производству микросхем, его приговорили к трем годам заключения

В Нидерландах мужчину признали виновным в том, что он загружал конфиденциальную информацию с серверов компаний, специализирующихся на микрочипах, и передавал ее в Россию (Фото: Sora Shimazaki/Pexels)

В Нидерландах к трем годам заключения приговорили 43-летнего мужчину, который делился высокотехнологичными данными с человеком из страны-агрессора России, что запрещено санкциями ЕС.

Об этом говорится на сайте роттердамского суда в четверг, 10 июля.

Сообщается, что мужчина работал в сфере высоких технологий. В течение более чем четырех лет он использовал доступ к сети своего работодателя, чтобы загружать файлы, которые ему не были нужны для работы.

Как отметили в суде, мужчина копировал конфиденциальную информацию с серверов своих работодателей в компаниях ASML и NXP, специализирующихся на разработке и производстве микросхем.

В течение полутора лет обвиняемый делился с человеком из России информацией о налаживании производственных линий по изготовлению микрочипов.

В суде мужчина признался в том, что хранил файлы с ASML для собственного пользования.