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В Непале прогремели два взрыва: трое погибших

Сегодня, 18:19
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В Непале прогремели два взрыва: трое погибших - фото

Keshav Thap/Kathmandu Post

Место второго взрыва

В воскресенье, 26 мая, в столице Непала, Катманду, прогремели два взрыва, в результате погибли три человека и еще шесть получили ранения.

«Трое погибших во время взрывов, обстоятельства взрывов расследуются», — цитирует Reuters представителя местной полиции.

Первый взрыв, унесший жизнь одного человека, произошел в одном из домов в жилом районе Гхаттекуло в центре города.

Второй взрыв прогремел возле парикмахерской в ​​районе Сукедхара на окраине города. По данным полиции, в результате взрыва погибли два человека.

Полиция подозревает, что ответственность за взрывы несет радикальная маоистская группа, которая выступает против правительства.

«На месте первого взрыва была найдена брошюра группы», — сказал представитель полиции.

По его словам, в доме, где произошел первый взрыв, занимались изготовлением самодельных взрывных устройств. Полицейский добавил, что один из пострадавших является сторонником этой группы.

Теги:   Непал

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