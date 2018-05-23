В Москве задержали бывшего фейкового "мэра" Ялты

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Ростенко пробыл на фейковой должности с ноября 2014 года по июль 2017

Ростенко пробыл на фейковой должности с ноября 2014 года по июль 2017

Российские силовики задержали в Москве бывшего так называемого "мэра" оккупированной Ялты Андрея Ростенко.

Как сообщает РБК со ссылкой на осведомленный источник, украинского сепаратиста задержали в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, связанного с выделением земельных участков.

Речь идет о выводе земель из санатория в Алупке, захваченного МВД РФ.

Отметим, что Ростенко занял фейковую должность "мэра" после оккупации Россией Крыма, и находился на ней с ноября 2014 года по июль 2017-го.

Ранее сообщалось, что за махинации с землей ФСБ задержала в оккупированном Крыму "замглавы МВД".

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