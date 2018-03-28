В Москве задержали блогера прямо во время прямого эфира

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Варламову так и не объяснили причин задержания
@varlamov

Варламову так и не объяснили причин задержания

В Москве правоохранители задержали блогера Илью Варламова прямо во время интервью в прямом эфире одному из изданий около станции метро Чистые пруды.

Он в Twitter детально описывал процесс своего нахождения в отделении. 

Его задержали сотрудники Федеральной службы охраны, а позже – передали полиции. О причинах задержания ему не сообщили.

Блогера около часа держали в дежурной части, после чего отпустили.

РБК, которому и давал интервью Варламов, связалось с отделением. Там журналистам объяснили, что блогер якобы "вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения". Сотрудник отделения отказался уточнить, какое правонарушение имеется в виду.

Напомним, СБУ запретила въезд известному блогеру Варламову из-за незаконных визитов в оккупированный Крым.

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