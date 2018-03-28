В Москве задержали блогера прямо во время прямого эфира

В Москве правоохранители задержали блогера Илью Варламова прямо во время интервью в прямом эфире одному из изданий около станции метро Чистые пруды.
Он в Twitter детально описывал процесс своего нахождения в отделении.
Его задержали сотрудники Федеральной службы охраны, а позже – передали полиции. О причинах задержания ему не сообщили.
Блогера около часа держали в дежурной части, после чего отпустили.
Ждём pic.twitter.com/lA3eNy0C3C— Илья Варламов (@varlamov) 28 марта 2018 г.
РБК, которому и давал интервью Варламов, связалось с отделением. Там журналистам объяснили, что блогер якобы "вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения". Сотрудник отделения отказался уточнить, какое правонарушение имеется в виду.
Напомним, СБУ запретила въезд известному блогеру Варламову из-за незаконных визитов в оккупированный Крым.
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