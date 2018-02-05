В Москве выпал рекордный снегопад

За минувшие выходные в Москве выпало 122% от месячной нормы осадков: в понедельник, 5 февраля, коммунальные службы вывезли рекордные 1,2 млн кубометров снега.
Вместе с тем, в городе установилась настоящая зима: уборка города происходит при 17-градусном морозе и непрекращающемся снеге.
Как передает Интерфакс со ссылкой на мэра Сергея Собянина, общественный транспорт в целом работает в обычном режиме, за исключением отдельных сбоев. Загруженность московских дорог, по его словам, оказалась ниже, чем в обычные дни, потому что водители в основном отказались от поездок на личном транспорте.
Однако в соцсетях пользователи показывают и проблемы на дорогах и с общественным транпспортом.
#Москва#снегопад#Собянин#Жкх#5.02.2018 pic.twitter.com/TISXMy67RI— Igor' Bugaev (@bugaeviv) 5 февраля 2018 г.
Коллапс или диверсия? Снегопад в Москве парализовал пешеходное движение и общественный транспорт— Красная Москва (@info_redmsk) 5 лютого 2018 р.
Власти Москвы не справляются с ситуацией: https://t.co/bwxKZNij2l#Москва #зима #февраль #снегопад #метель #понедельник pic.twitter.com/2luKrkdISa
В последние дни много снега также выпало и на Западной Украине. В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять холодная и влажная воздушная масса.
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