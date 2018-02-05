В Москве выпал рекордный снегопад

Москва справляется со снегопадом: автомобилисты пересели в метро, а дети радуются развлечению

За минувшие выходные в Москве выпало 122% от месячной нормы осадков: в понедельник, 5 февраля, коммунальные службы вывезли рекордные 1,2 млн кубометров снега.

Вместе с тем, в городе установилась настоящая зима: уборка города происходит при 17-градусном морозе и непрекращающемся снеге.

Как передает Интерфакс со ссылкой на мэра Сергея Собянина, общественный транспорт в целом работает в обычном режиме, за исключением отдельных сбоев. Загруженность московских дорог, по его словам, оказалась ниже, чем в обычные дни, потому что водители в основном отказались от поездок на личном транспорте.

Однако в соцсетях пользователи показывают и проблемы на дорогах и с общественным транпспортом.

В последние дни много снега также выпало и на Западной Украине. В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять холодная и влажная воздушная масса.