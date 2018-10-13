13 октября 2018, суббота

В Москве сожгли и раздавили пять с половиной тонн санкционных сыров и колбасы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мясная продукция была сожжена, молочная - уничтожена механическим способом
Pixabay

Мясная продукция была сожжена, молочная - уничтожена механическим способом

На специальном полигоне отходов в Московской области сотрудники Россельхознадзора в пятницу уничтожили 5,5 тонн санкционной колбасы, сыров и мяса, обнаруженных в ходе проверки на складе столицы.

Об этом сообщает Интерфакс.

Обнаруженную партию назвали одной из самых крупных за время действия продовольственного эмбарго. Мясная продукция была сожжена, молочная - уничтожена механическим способом.

Уничтожено 72 сорта сыра из Великобритании, Дании, Германии, Италии, Испании, Франции и Нидерландов общим весом 3,9 тонн, 30 сортов колбасы из Испании и Италии общим весом около 1,5 тонны, а также 12 кг охлажденной говядины из США.

Контрабандную продукцию из стран, на которые распространяется продэмбарго, в России уничтожают с августа 2015 года. За это время, по данным Россельхознадзора, утилизировано более 26 тысяч тонн запрещенных товаров.

Смотрите также

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове