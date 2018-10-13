В Москве сожгли и раздавили пять с половиной тонн санкционных сыров и колбасы

На специальном полигоне отходов в Московской области сотрудники Россельхознадзора в пятницу уничтожили 5,5 тонн санкционной колбасы, сыров и мяса, обнаруженных в ходе проверки на складе столицы.
Об этом сообщает Интерфакс.
Обнаруженную партию назвали одной из самых крупных за время действия продовольственного эмбарго. Мясная продукция была сожжена, молочная - уничтожена механическим способом.
Уничтожено 72 сорта сыра из Великобритании, Дании, Германии, Италии, Испании, Франции и Нидерландов общим весом 3,9 тонн, 30 сортов колбасы из Испании и Италии общим весом около 1,5 тонны, а также 12 кг охлажденной говядины из США.
Контрабандную продукцию из стран, на которые распространяется продэмбарго, в России уничтожают с августа 2015 года. За это время, по данным Россельхознадзора, утилизировано более 26 тысяч тонн запрещенных товаров.
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