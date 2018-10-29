29 октября 2018, понедельник

В Москве разрешили националистам провести русский марш

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

Московские власти одобрили проведение националистического русского марша, который должен пройти 4 ноября.

Об этом заявил представитель оргкомитета Дмитрий Карасев, передает Интерфакс.

"Русский марш согласован. Завтра нам выдадут бумагу с подтверждением согласования", – сказал Карасев.

По его словам, акция пройдет в Люблино по традиционному для русских маршей маршруту.

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Организатор русских маршей, которые проводились ранее, Иван Белецкий отметил, что другие заявки националистов, в частности от Правого блока, Института национальной политики и Русской правозащитной лиги мэрия отклонила.

Власти Москвы согласовали три акции с общим количеством участников до 13 тысяч человек.

Напомним, что русские марши в Москве проводятся в День народного единства, 4 ноября.

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