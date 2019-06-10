В Москве разгромили редакцию издания Сноб Сегодня, 14:17 Цей матеріал також доступний українською snob.ru Неизвестный разбил в редакции всю технику snob.ru

В Москве в офис издания Сноб проник неизвестный человек и разгромил редакцию.

Об этом сообщила главный редактор проекта Сноб Ксения Чудинова.



«Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист», — написала Чудинова в телеграм-канале проекта.

В комментарии телеканалу Дождь она уточнила, что мужчина проник в редакцию ночью и разбил всю технику.

Чудинова добавила, что он также влез в соседний офис. Сейчас в редакции проходят следственные мероприятия.

Пятеро сотрудников Сноба продолжили работать в офисе телеканала Дождь, добавила Чудинова.