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В Москве разгромили редакцию издания Сноб

Сегодня, 14:17
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В Москве разгромили редакцию издания Сноб - фото

snob.ru

Неизвестный разбил в редакции всю технику

В Москве в офис издания Сноб проник неизвестный человек и разгромил редакцию.

Об этом сообщила главный редактор проекта Сноб Ксения Чудинова.

«Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист», — написала Чудинова в телеграм-канале проекта.

В комментарии телеканалу Дождь она уточнила, что мужчина проник в редакцию ночью и разбил всю технику.

Чудинова добавила, что он также влез в соседний офис. Сейчас в редакции проходят следственные мероприятия.

Пятеро сотрудников Сноба продолжили работать в офисе телеканала Дождь, добавила Чудинова.

Теги:   Россия Москва

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