В Москве разгромили редакцию издания Сноб
В Москве в офис издания Сноб проник неизвестный человек и разгромил редакцию.
Об этом сообщила главный редактор проекта Сноб Ксения Чудинова.
«Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист», — написала Чудинова в телеграм-канале проекта.
В комментарии телеканалу Дождь она уточнила, что мужчина проник в редакцию ночью и разбил всю технику.
Чудинова добавила, что он также влез в соседний офис. Сейчас в редакции проходят следственные мероприятия.
Пятеро сотрудников Сноба продолжили работать в офисе телеканала Дождь, добавила Чудинова.