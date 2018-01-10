В Москве пройдет марш памяти Бориса Немцова

Лидер российского движеня Солидарность и глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил, что 25 февраля в столице РФ пройдет марш памяти Бориса Немцова.

Марш начнется на Пушкинской площади и пройдет до проспекта академика Сахарова.

"Главное требование марша - привлечение к ответственности заказчиков убийства", - заявил Яшин.

Движение «Солидарность» приняло решение провести 25 февраля Марш Бориса Немцова в Москве.



Главное требование марша — привлечение к ответственности заказчиков убийства.



Запланированный маршрут: от Пушкинской площади по бульварам до проспекта академика Сахарова. pic.twitter.com/6xAavWhstT — Илья Яшин (@IlyaYashin) 9 января 2018 г.

Российского оппозиционера Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту около Кремля.

26 февраля 2017 в Москве тысячи людей собрались на Марш памяти известного российского политика.