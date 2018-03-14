В Москве на электропоезд рухнул экскаватор - видео

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О причинах инцидента не сообщается
Скриншот

О причинах инцидента не сообщается

В среду, 14 марта, в Москве на пассажирский электропоезд с моста рухнул экскаватор.

Об этом со ссылкой на экстренные службы передает mskagency.ru.

"По предварительным данным, в районе платформы Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги экскаватор свалился с моста и упал на крышу электрички Фрязино-Москва, пробив обшивку", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате происшествия пострадали несколько человек, а один из вагонов поезда сошел с рельсов

"В результате происшествия пострадали несколько человек, точное количество раненых уточняется", - добавили спасатели.

В то же время причины инцидента пока не известны.

Ранее сообщалось, что в России автобус столкнулся с пассажирским поездом, в результате чего погибли 17 человек.

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