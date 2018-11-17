17 ноября 2018, суббота

В Москве горит нефтеперерабатывающий завод

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Пожару присвоен второй ранг сложности
Скриншот из видео

Пожару присвоен второй ранг сложности

В столице РФ Москве, 17 ноября, на нефтеперерабатывающем заводе в районе Капотня произошло возгорание. Об этом сообщает ГУ МЧС по Москве в Twitter.

Информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что на месте пожара работает мобильная лаборатория МЧС РФ. Превышение предельно допустимой концентраци вредных веществ не выявлено.

"На МНПЗ произошла серьезная авария на установке каталитического крекинга. МЧС и администрация завода локализовали пожар. Угрозы распространения нет", – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

На данный момент тушением пожара занимается 161 специалист. Пожару присвоен второй ранг сложности.

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