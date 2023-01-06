Гори-гори ясно. В здании МИД России произошел пожар

6 января, 19:23
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Пожарные возле одного из корпусов здания МИД России (Фото:Скриншот видео Мария Захарова / Telegram)

Пожарные возле одного из корпусов здания МИД России (Фото:Скриншот видео Мария Захарова / Telegram)

В центре Москвы произошел пожар в здании министерства иностранных дел РФ.

Глава МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что в одном из корпусов здания в техническом помещении произошло возгорание.

Власти РФ говорят, что возможная причина возгорания — короткое замыкание.

Видео дня

На опубликованных кадрах видно, как возле здания МИД России стоит техника пожарных.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1611413160258424832

Захарова также добавила, что пострадавших в результате возгорания якобы нет.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Москва МИД России

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