Гори-гори ясно. В здании МИД России произошел пожар
Пожарные возле одного из корпусов здания МИД России (Фото:Скриншот видео Мария Захарова / Telegram)
В центре Москвы произошел пожар в здании министерства иностранных дел РФ.
Глава МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что в одном из корпусов здания в техническом помещении произошло возгорание.
Власти РФ говорят, что возможная причина возгорания — короткое замыкание.
На опубликованных кадрах видно, как возле здания МИД России стоит техника пожарных.
Захарова также добавила, что пострадавших в результате возгорания якобы нет.