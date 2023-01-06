Гори-гори ясно. В здании МИД России произошел пожар 6 января, 19:23 Пожарные возле одного из корпусов здания МИД России (Фото:Скриншот видео Мария Захарова / Telegram)

В центре Москвы произошел пожар в здании министерства иностранных дел РФ.

Глава МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что в одном из корпусов здания в техническом помещении произошло возгорание.

Власти РФ говорят, что возможная причина возгорания — короткое замыкание.

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На опубликованных кадрах видно, как возле здания МИД России стоит техника пожарных.

Захарова также добавила, что пострадавших в результате возгорания якобы нет.