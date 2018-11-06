06 ноября 2018, вторник

В Монако задержали российского миллиардера - СМИ

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Дмитрий Рыболовлев

Дмитрий Рыболовлев

Правоохранительные органы Монако задержали российского миллиардера, владельца местного футбольного клуба Монако Дмитрия Рыболовлева, сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

По данным источников, Рыболовлев был взят под стражу по запросу прокуратуры Монако утром во вторник, 6 ноября.

Дело против российского олигарха открыто по фактам "коррупции", "оказания активного и пассивного влияния" и соучастия в этих преступлениях.

Напомним, что в 2015 году Дмитрия Рыболовлева взяли под стражу в Монте-Карло по делу о покупке им картин. 

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