В Молдове шведский дипломат попал под колеса автомобиля

В Кишиневе водитель BMW сбил на пешеходном переходе дипломата из Швеции.
Об этом сообщает Укринформ.
По информации полиции, пострадавший - член шведской дипломатической миссии в Молдове. Мужчину доставили в больницу с многочисленными травмами.
В полиции заявили, что водитель автомобиля, 31-летний житель Кишинева, признал свою вину.
Правоохранители ведут следственные действия.
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