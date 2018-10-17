17 октября 2018, среда

В Молдове шведский дипломат попал под колеса автомобиля

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В Молдове шведский дипломат попал под колеса автомобиля
Фото: flickr.com

В Кишиневе водитель BMW сбил на пешеходном переходе дипломата из Швеции.

Об этом сообщает Укринформ.

По информации полиции, пострадавший - член шведской дипломатической миссии в Молдове. Мужчину доставили в больницу с многочисленными травмами.

В полиции заявили, что водитель автомобиля, 31-летний житель Кишинева, признал свою вину.

Правоохранители ведут следственные действия.

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