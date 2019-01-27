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В мире выросло число антисемитских атак

Вчера, 18:11
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EPA

Около 70 процентов преступлений против евреев связаны с антиизраильской позицией нападавших

Согласно докладу, представленному в воскресенье, 27 января, министром образования и по делам диаспоры Израиля Нафтали Беннетом, количество жертв антисемитских нападений в 2018 году – наибольшее с 1994 года.

Об этом сообщает DW.

В 2018 году жертвами антисемитских нападений в мире стали 13 человек. Это наивысший показатель с 1994 года, когда 85 человек погибли в результате теракта в еврейском культурном центре в Аргентине.

11 евреев были убиты в октябре 2018 года во время нападения на синагогу в американском Питтсбурге. В январе 2018 года в Калифорнии был убит неонацистом американский студент, этнический еврей. А в Париже в марте 2018 года жертвой исламиста стала 85-летняя женщина, пережившая Холокост.

Беннет обеспокоен всплеском антисемитизма по всей Европе. Так, во Франции число антисемитских атак выросло на 69%. Значительный рост нападений зафиксирован в Германии в первой половине 2018 года. 

После того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим в мае 2018, количество преступлений антисемитской направленности достигло пика.

Всего же, по оценкам министра по делам диаспоры, около 70 процентов преступлений против евреев связаны с антиизраильской позицией нападавших. 

Напомним, 27 января в мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году советские солдаты освободили нацистской концлагерь Освенцим, ставший символом преступлений национал-социализма.

В Украине жертвами Холокоста стали 1,5 миллиона человек.

Теги:   Антисемитизм Израиль

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