18 сентября 2018, вторник

В МИД РФ прокомментировали разрыв договора о дружбе с Украиной

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Министерство иностранных дел России
Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России

Министерство иностранных дел (МИД) РФ прокомментировало подписание президентом Украины указа о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 31 мая 1997 года.

В МИД отметили, что шаги руководства Украины являются "деструктивными и вызывают глубокое сожаление".

"В стремлении обслуживать чуждые геополитические интересы и свои политические амбиции киевские власти демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков", - заявили в МИД.

В министерстве также сообщили, что намерены налаживать отношения двух стран "с более ответственными политиками".

Напомним, 17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 31 мая 1997 года.

Соответствующее решение было принято Советом нацбезопасности и обороны 6 сентября 2018 года. Таким образом СНБО поддержал предложение Министерства иностранных дел Украины.

 

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