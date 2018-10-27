В Microsoft заявили о намерениях работать с Пентагоном

Компания Microsoft готова продавать министерству обороны США передовые технологии, которые нужны "для создания надежной защиты", заявил глава Microsoft Брэд Смит, сообщает The New York Times.

Данные технологии предназначены в том числе для сборки оружия, снабженного искусственным интеллектом.

"Это не было трудным решением. Microsoft была создана в США, имеет штаб-квартиру в США и выросла со всеми преимуществами, которые уже давно появились в этой стране", – отметил Смит.

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