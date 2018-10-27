27 октября 2018, суббота

В Microsoft заявили о намерениях работать с Пентагоном

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Брэд Смит

Брэд Смит

Компания Microsoft готова продавать министерству обороны США передовые технологии, которые нужны "для создания надежной защиты", заявил глава Microsoft Брэд Смит, сообщает The New York Times.

Данные технологии предназначены в том числе для сборки оружия, снабженного искусственным интеллектом.

"Это не было трудным решением. Microsoft была создана в США, имеет штаб-квартиру в США и выросла со всеми преимуществами, которые уже давно появились в этой стране", – отметил Смит.

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Ранее сообщалось, что американская компания Google планирует разорвать контракт с Пентагоном по разработке искусственного интеллекта из-за недовольства сотрудников.

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