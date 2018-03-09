В Манафорта швырнули российским флагом и назвали предателем

В США возле здания суда в городе Александрия прошла акция протеста против бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

Как сообщает NBC News, когда Манафорт вышел из суда, один из протестующих бросил в него российский флаг и крикнул: "Предатель! Покажи нам свой браслет".

На заседании суда Манафорт не признал себя виновным по новому обвинению в мошенничестве. Судья оставил его под домашним арестом и обязал носить электронный браслет.

Рассмотрение дела назначено на июль.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил новые обвинения Полу Манафорту и Рику Гейтсу в отмывании денег. По версии следствия, Манафорт при поддержке Гейтса "отмыл" 30 млн долларов. Последний, в свою очередь, используя оффшорные счета, заработал более 3 млн долларов.

Пол Манафорт работал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его политической силой Партией регионов с 2005 по 2014 год. В частности, он консультировал регионалов на парламентских выборах 2006 и 2007 годов, где Партия регионов занимала первое место. А также на президентских выборах 2010 года, на которых победил Виктор Янукович.